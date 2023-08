Gli specializzandi nei Pronto soccorso

Dopo l’accordo del 2021 con l’Università di Pavia, nuova convenzione tra l’Asst di Lodi e l’Università di Milano per l’utilizzo delle strutture sanitarie lodigiane. Il Pronto soccorso di Lodi e Codogno ospiteranno gli studenti della scuola di specializzazione in Medicina interna dell’ateneo. C’è infatti la possibilità, per le università, di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Il 15 novembre 2021 Asst Lodi aveva stipulato una simile convenzione con l’Università di Pavia, ai sensi della quale il Pronto Soccorso risulta “struttura collegata“. Ora anche l’Università di Milano ha manifestato la volontà di procedere alla stipula di una convenzione per il Pronto soccorso. E c’è stata la firma.