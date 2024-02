Giubbotto strappato alla fermata del bus

Disavventura per un giovane che, alla fermata dell’autobus, è stato avvicinato da una coppia che gli ha chiesto una sigaretta. Lui ha riferito di non averla e loro, per tutta risposta, gli hanno strappato il giubbotto e sono fuggiti. È successo domenica sera. Il ragazzo è stato avvicinato da una coppia. Il giovane ha poi riferito di conoscere di vista il ragazzo, che gli ha chiesto una sigaretta. Al rifiuto l’altro si è arrabbiato e lo ha minacciato, cominciando a strattonarlo. Le due donne che aspettavano il bus sono intervenute in sua difesa, ma il ragazzo è riuscito a strappargli di dosso il giubbotto e la coppia è poi fuggita. La vittima ha chiamato i carabinieri che qualche minuto dopo, poco più distante, hanno trovato la coppia. I due avevano ancora il giubbotto, riconsegnato alla vittima. Il derubato ha stilato una denuncia per furto a carico del 22enne e della diciannovenne.