Giovane di Ascoli si laurea col film di Guadagnino

Aurora Capponi, 24enne di Ascoli e autrice del romanzo “Le Anestesie Emotive“, si è da poco laureata con il massimo dei voti e i complimenti della commissione esaminatrice all’Università degli studi G.D’Annunzio di Pescara con una tesi di Laurea Magistrale dedicata interamente al film di Luca Guadagnino e intitolata “Chiamami col tuo nome: rappresentazioni culturali e potenzialità per il cineturismo nel film di Luca Guadagnino“. La giovane dottoressa si era trasferita a Crema durante la stesura della tesi per approfondire le novità e statistiche legate al turismo del film e poi ha costruito il suo lavoro. La Pro Loco di Crema è rimasta in contatto con la ragazza. "Siamo contenti che questa giovane abbia scelto la nostra città e il film – dice il consigliere Francio Bianchessi – per la sua tesi e speriamo che torni a visitare Crema e i suoi meravigliosi posti". P.G.R.