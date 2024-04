Giochi, sport e socializzazione. Un pomeriggio per i ragazzi

Ragazzini a raduno per un pomeriggio di sport. Spazio giovani e oratorio di San Rocco al Porto, in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi, organizzano “Il Decathlon“, dieci giochi a stand per squadre. L’iniziativa vanta il patrocinio del Comune, della cooperativa sociale L’arco onlus, della parrocchia di San Rocco ed è programmata domenica 5 maggio, dalle 15.30 alle 17.30, in oratorio. Sono tantissime le attività in programma, per qualche ora di sport e socializzazione: tiro alla fune, pesca delle bottiglie, ping pong al bicchiere, lancio ai barattoli, booking, badminton, il gioco di abilità twister, tiro al canestro, mira al rigore, tiro con l’arco punto. La giornata è dedicata a ragazzi e ragazzi di elementari e madie, che potranno gareggiare in squadre di massimo 5 persone, per un massimo di 10 team. La partecipazione è gratuita e per iscriversi bisogna farsi avanti entro il 24 Aprile, iscrivendosi allo Spazio giovani, lunedì e il mercoledì, o all’oratorio, nel fine settimana. La manifestazione prevede la premiazione dei vincitori con gadget e una merenda finale.

P.A.