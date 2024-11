Genitori al lavoro. Laboratori per i figli

Pronte le “Magie d’inverno“, i laboratori creativi per bambini che il Comune di Codogno ha organizzato, con Asp Basso lodigiano, per le festività natalizie. Saranno attivi nei giorni del 23, 24, 27, 30, 31 dicembre e il 2 e il 3 gennaio dalle 8 alle 17 nella scuola primaria Anna Vertua Gentile di via Cattaneo. Sono rivolti ai bambini tra i 3 e i 10 anni di età e la priorità l’avranno i residenti di Codogno i quali potranno anche usufruire di un prezzo ridotto: 8 euro al giorno pasto compreso, mentre chi risiede fuori città pagherà il doppio. Saranno 36 i posti a disposizione e, una volta esauriti, verrà creata una lista d’attesa. Iscrizioni aperte dal 24 novembre al 9 dicembre. Servono almeno diciotto partecipanti.