Furto nella casa di una pensionata, via 700 euro

Prima un tentativo di truffa, poi un furto andato a segno all’interno della sua abitazione. Vittima di malfattori è stata, mercoledì, una donna di 85 anni residente a Sant’Angelo nella zona dell’ospedale Delmati. Nelle prime ore del pomeriggio un individuo, (dalla successiva descrizione fornita probabilmente italiano e di circa quarant’anni), ha suonato al campanello della sua casa. Con un racconto preparato a tavolino e prefigurandole la presenza di ladri nelle vicinanze ha cercato di carpire la fiducia della pensionata chiedendole anche di entrare in casa. La donna però, intuendo che potesse trattarsi di un impostore, non si è fidata e lo ha respinto. Successivamente si è recata dal suo medico di base. Al ritorno l’amara sorpresa: dalla camera da letto mancavano 700 euro. La 85enne a quel punto ha chiesto aiuto alla vicina di casa raccontandole l’accaduto. Dell’uomo che le aveva suonato al campanello ormai non c’era più traccia. Non è escluso che fosse accompagnato da un complice appostato nelle vicinanze. E neppure che lui, dopo aver visto fallire il tentativo di truffa, sia rimasto in zona e nel momento in cui ha visto la donna uscire abbia pensato di sfruttare l’occasione. Il giorno successivo la donna ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Dal primo sopralluogo degli inquirenti non sarebbero emersi segni di effrazione a porte e finestre dell’abitazione.

A Santo Stefano Lodigiano invece è allarme per un episodio avvenuto mercoledì sera in località Filolungo. Qui due donne si sarebbero presentate sotto l’abitazione di una residente e avrebbero iniziato a citofonare urlando: “Apri , facci entrare etc.” Le sconosciute sono rimaste li molto tempo chiedendo sempre di entrare nell’abitazione. La residente si è spaventata molto, ha chiamato i carabinieri e giovedì mattina ha sporto denuncia in caserma. Sembra inoltre che insieme alle due donne, descritta come una italiana giovane, una sudamericana, ci fosse un complice.