Furgone sparito trovato dai vigili nel Lodigiano

Sembrava regolarmente parcheggiato, ma era lì da troppo tempo per non destare il sospetti di qualche passante che, alcuni giorni fa, ha allertato la Polizia locale la quale è andata a verificare sul posto. Il controllo del mezzo, un furgone di un corriere, ha permesso di scoprire che era stato rubato e successivamente abbandonato nel posteggio di via Turati a Casalpusterlengo. Il mezzo era stato trafugato in un comune della provincia di Pavia nel mese di dicembre scorso. Poi il ladro ha percorso una manciata di chilometri lasciandolo in un anonimo parcheggio dopo aver probabilmente svuotato il contenuto del cassone. La denuncia di furto era stata regolarmente effettuata e gli agenti, dopo il sequestro cautelativo del mezzo, hanno restituto il maltolto al proprietario.