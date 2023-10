Fuoristrada in via Emilia con la Ferrari d’epoca

Ferrari fuori strada lungo la via Emilia, salvo il conducente. Ieri alle 8.40 si è verificato un incidente stradale a San Rocco al Porto. Per cause al vaglio dei carabinieri, è uscita di strada una vettura che viaggiava lungo la Statale 9, che prende lì il nome di via Emilia. Il conducente, che non ha riportati gravi ferite, è un sessantenne di Codogno che viaggiava con la propria Ferrari 275, un’autovettura storica. Lo ha raggiunto un equipaggio della Croce Rossa di Codogno ma l’uomo, che era in buone condizioni, ha preferito non farsi accompagnare in ospedale. Alla viabilità hanno pensato i carabinieri della Compagnia di Codogno, impegnati anche con i rilievi. Si sarebbe trattato di una fuoruscita autonoma. Vista l’ora di punta, per il traffico, si sono verificati rallentamenti tra il Lodigiano e il Piacentino, risolti in breve tempo.