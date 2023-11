Formec Biffi, più fatturato e investimenti. "Sarà sviluppo sostenibile"

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi)

Capacità produttiva cresciuta da un fatturato di 80 milioni nel 2013 a 155 milioni di euro ( stimati) nel 2023, fatturato export al 10% da raddoppiare, ampliamento dello stabilimento di 6.200 metri quadrati, una nuova linea produttiva, installazione di 1.700 metri quadrati di impianti fotovoltaici, posizionamento di un trigeneratore per rendere autonoma l’azienda. Sono gli investimenti, futuri o recenti, della azienda Fomec Biffi di San Rocco, realtà leader in Italia nella produzione di salse e sughi pronti e che vuole crescere ancora. Sono stati descritti ieri, al presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri, ospite in azienda, dal titolare Pietro Casella. "Questi investimenti – afferma Casella – sono in linea con la strategia di crescita e di sviluppo sostenibile dell’azienda, anche in campo internazionale". "Una vera eccellenza – ha dichiarato Rolleri –. Il legame di questa azienda con Piacenza si rafforza ulteriormente, grazie ad un ambizioso piano di investimenti, che testimonia quanto Formec creda nelle potenzialità del nostro territorio". "L’obiettivo – ha ribadito Casella – è ampliare la capacità produttiva dell’azienda. Inoltre la vogliamo rendere sempre più autosufficiente dal punto di vista energetico e sempre a meno impatto ambientale".

Parlando di numeri: "Vogliamo consolidare le quote di mercato Italiane e aumentare la quota del fatturato export, che ad oggi pesa circa il 10% del fatturato totale e potrà raddoppiare in 3-4 anni". Lo stabilimento è stato ampliato di 6.200 metri quadrati, per lo stoccaggio delle materie prime e del materiale di confezione e il nuovo magazzino sarà operativo a gennaio. L’operazione consentirà a Formec Biffi di migliorare la propria logistica e di incrementare la capacità di stoccaggio, aumentando di conseguenza la capacità produttiva. E’ già in funzionamento un trigeneratore, che renderà l’azienda quasi autonoma dal punto di vista energetico. Si aggiunge una nuova linea produttiva già attiva (che si somma alle 21 esistenti) per aumentare la produzione di sughi Ambient. Infine l’azienda ha installato 1.700 metri quadrati di impianti fotovoltaici, per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili. P.A.