Codogno (Lodi), 8 luglio 2021- Undici contagiati dal Covid, con due casi Delta, durante una festa: si cercano gli altri partecipanti. Nuovo focolaio a Codogno. L’Agenzia tutela della salute Città Metropolitana di Milano sta cercando di tracciare i possibili coinvolti e lancia un appello a farsi avanti per eseguire i test necessari. Una nota informa che i casi positivi sono 11, di cui 2 di variante Delta accertata. Degli altri 9 si è in attesa degli esiti del sequenziamento. “È importante che tutti coloro che hanno avuto accesso al locale Koral - Beach Club di Codogno nella serata del 26 giugno, o che hanno sostato in prossimità dell’ingresso, si sottopongano a tampone per la ricerca del virus SARS-Cov-2” avverte Ats. A tal fine è possibile recarsi in uno dei punti tampone segnalati, senza appuntamento e specificando la frequentazione del locale nella data indicata. In provincia di Lodi si può andare al Parco Tecnologico Padano del capoluogo, Via Einstein 1, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 11,30 e a Codogno , in ospedale,.via Marconi, 1 (Ambulatorio COVID) dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 15,00 e il sabato dalle 11 alle 13. L’allarme è scattato soprattutto vista l’elevata contagiosità della variante individuata. Nei giorni scorsi era stato isolato un focolaio a Orio Litta. Si trattava di ragazzi che hanno partecipato alla stessa festa.

© Riproduzione riservata