Finti prete e perpetua suonano alla porta e derubano anziani. Intercettati e arrestati

D’ADDADoppio raggiro con furto in due case a Castelnuovo Bocca d’Adda, arrestati un uomo e una donna. Il fermo, poi convalidato dal giudice del Tribunale di Lodi, è avvenuto domenica sera. Dopo aver ricevuto la segnalazione dei due colpi subiti, raggiri fotocopia ai danni di un pensionato e di un’anziana di Castelnuovo i carabinieri si sono messi alla ricerca dei malfattori. E alla fine hanno intercettato un’auto bianca, segnalata come sospetta, diretta verso Maleo. Il blitz è finito con le manette a due italiani, un uomo e una donna di 37 e 44 anni. Sono due soggetti noti alle forze dell’ordine e originari del Lazio, ma residenti lui a Vidigulfo (Pavia) e lei a Mairago. Uno avrebbe finto di essere un prete e l’altra la perpetua, con l’obiettivo di carpire la fiducia degli interessati, riuscire ad entrare in casa e alla fine, fuggire indisturbati col bottino. Alle vittime è stato rubato il portafoglio, che conteneva bancomat e pin e in un caso, all’uomo, anche un orologio. Il giudice ieri, dopo la convalida, per loro ha stabilito gli arresti domiciliari. Il bottino è stato in parte ritrovato sulla vettura e restituito ai legittimi proprietari. P.A.