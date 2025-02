Finti carabinieri telefonano per carpire nominativi. Ecco l’ultimo raggiro

Raffica di telefonate di finti carabinieri che cercano di carpire notizie dal malcapitato di turno per cercare di portare a termine una truffa. È successo in questi giorni a Santo Stefano Lodigiano dove si registrano almeno quattro contatti tra i malviventi e le possibili vittime che però, fortunatamente, non sono cadute nella trappola. Un tizio chiama fingendosi un esponente delle forze dell’ordine e chiede con insistenza i nomi dei parenti stretti per poter poi mandare qualcuno della fantomatica caserma a chiudere una pratica.