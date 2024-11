La storica Fiera di Codogno al rush finale. Si parla d’amore con il professor Zecchi, poi musica col baritono Salvini

Codogno (Lodi) – Ancora due giorni ricchi di appuntamenti, a Codogno, per la fiera autunnale. Oggi, intanto per iniziare, all’istituto tecnico agrario Tosi dalle 8 alle 13, si svolgerà “Mercatosi”, mercato agroalimentare con la partecipazione diretta di aziende selezionate, proposto proprio dall’istituto. Al Poligono della frazione Retegno è in programma anche, dalle 9, la “Gara di tiro alla sagoma del Tacchino”, a cura del Tiro a Segno Nazionale, sezione di Codogno. Per “Il racconto del sabato2, lettura e laboratorio per bambini a cura di Victor, con appuntamento alle 10 nella biblioteca Luigi Ricca.

Alle 11 invece, nella nuova sala teatrale del Polo fieristico, sarà proposto l’evento “Cè bisogno d’amore-educazione sentimentale“, un dialogo-intervista con il professor Stefano Zecchi ex professore ordinario di estetica all’università di Milano, ma anche scrittore e opinionista. Dalle 15 alle 19 inoltre apertura straordinaria della Raccolta d’Arte Lamberti, in via Cavallotti, con gli studenti del liceo Novello che faranno da “Ciceroni". In serata ci sarà il concerto del baritono Valentino Salvini, accompagnato dal pianista Cristiano Paluan, alle 21, alla Chiesa dal Tabor. Domani poi il tradizionale mercato nelle vie del centro, con apertura straordinaria dei negozi e, in via Roma, esposizione di auto d’epoca a cura dell’Associazione Motor Classic Club di San Colombano. Alle 16 sotto il Mercato coperto show della Contrada dell’Oca.

Alla Fiera di Codogno, quest’anno, inoltre, tra divertimento e commercio mercoledì, c’è stata anche l’opportunità di trovare lavoro. In 70 sono stati convocati ai colloqui allo stand di Its (Istituto tecnico superiore) Academy Agrorisorse. Qui si è svolto infatti l’Agro Job Day, iniziativa di incontro tra domanda e offerta di lavoro in ambito agroalimentare. Its Academy Agrorisorse, con sede a Lodi ed operante anche a Cremona e Milano che da 10 anni si occupa di alta formazione tecnica post-diploma in ambito agroalimentare, ha promosso 25 offerte di lavoro raccolte tra le sue aziende partner, ricevendo, nei giorni precedenti la manifestazione, quasi 600 candidature. E una rosa di 70 candidati è stata convocata in Fiera per effettuare i colloqui di selezione con i recruiter aziendali. Per diversi di loro quindi la Fiera ha rappresentato una concreta opportunità per trovare il lavoro desiderato.