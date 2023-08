Fiamme vicine alle case Incendio doloso brucia campo incolto

Fuoco in un campo, lambite paurosamente le abitazioni. Sembrano non esserci dubbi sul fatto che l’incendio che ha divorato l’altra sera verso le 23 400 metri quadrati di un terreno incolto in via Elsa Morante sia di origine dolosa. Resta da capire chi e perché abbia appiccato il rogo: forse una sigaretta lanciata o magari un gesto deliberato da parte di qualcuno che poi è scappato. Sono stati alcuni residenti del lotto, stretto tra il rione Don Bosco e la Provinciale 108, a dare l’allarme: tra l’oscurità erano visibili i bagliori dell’incendio e il fumo. Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo con un’autopompa e un modulo utilizzato solitamente per l’incendio di sterpaglie e aree boschive. I pompieri hanno aggredito il fronte del fuoco, evitando che si allargasse. Le fiamme sono state spente e la zona messa in sicurezza. Tanti i residenti usciti di casa per guardare l’incendio che divampava, con un pizzico di apprensione, e le successive operazioni di spegnimento. Sul posto anche i carabinieri con una pattuglia del Radiomobile. La zona residenziale fa parte di un maxi lotto denominato C5 iniziato circa trent’anni fa; mentre una striscia di terreno compresa tra le vie Morante, Palazzeschi e Svevo è finita nelle secche del crac Contardi e attende da anni il completamente delle opere di urbanizzazione.

M.B.