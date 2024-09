Festival fotografia etica, si parte. Pronto il calendario dell’expo. Oltre venti mostre ed eventi

Conto alla rovescia per la quindicesima edizione del Festival delle fotografia etica, un appuntamento che catalizza su Lodi e la provincia diverse migliaia di persone: quest’anno la kermesse si svolgerà dal 28 settembre al 27 ottobre e proporrà oltre venti mostre, visitabili solo nei week end, sparse in diverse location. Uno degli spazi preferiti sarà palazzo Barni a Lodi dove sono organizzate sette esposizioni, sei delle quali fanno parte del World Report Award, il concorso a livello internazionale del festival sul tema dell’umanità considerata in varie sfaccettature. Poi ci sarà spazio, nella sede della banca Centropadana, per la mostra “Storie dal mondo in trenta scatti“ mentre a Palazzo Modignani la rassegna “La vita degli altri“ proporrà quattro eventi. Nel quartier generale invece della Banca popolare, si terrà l’expo’ ufficiale World Press Photo mentre per “Uno sguardo sul mondo“, nel palazzo della Provincia, spazio alla guerra a Gaza vista con gli occhi dei fotogiornalisti. Ma non è finita: sarà allestito spazio “Environment“ in omaggio a Jane Goodall all’interno della Cavallerizza e spazio Outdoor nei Giardini mentre all’ex chiesa dell’Angelo si potranno vedere le immagini iconiche di quindici anni di scatti del festival.

“Elegia Lodigiana“ in Prefettura darà uno sguardo sul territorio mentre a palazzo Barni scatti di scenari di alta montagna di Vittorio Sella. Quattro mostre all’interno del chiostro dell’ospedale vecchio sul tema del settore no profit mentre la mostra al di fuori delle mura di Lodi del celebre fotografo Pablo Ernesto Piovano si terrà a Montanaso Lombardo. Tutte le mostre fotografiche saranno visitabili dalle 9.30 alle 20.