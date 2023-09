Ex sanatorio Regina Elena. Via al lifting dei solarium

LEGNANO (Milano)

Il recupero dei solarium parco dell’ex Sanatorio Regina Elena, è arrivato all’ultimo atto: dopo la messa in sicurezza delle due costruzioni, la rimozione delle lastre in cemento-amianto completate nel 2022 e la pulizia del verde terminata in questi giorni, necessaria all’allestimento del cantiere, prende il via nella giornata di oggi l’intervento di recupero che dovrà riportare agli antichi fasti i solarium. I solarium in legno al centro dei lavori in questione sono la parte più suggestiva del complesso dell’ex Sanatorio Regina Elena di Savoia di Legnano, inaugurato nel 1924 dalla Regina Margherita: l’intervento rientra nelle azioni della strategia "La scuola si fa città" e ha un quadro economico di un milione e centomila euro, interamente finanziato con risorse dell’Unione europea attraverso Regione Lombardia. Poche settimane fa era stata Vi.Ba. srl ad aggiudicarsi l’appalto.

Il lavoro di restauro prevede il completamento, l’integrazione e il consolidamento delle strutture portanti per adeguarle ai carichi di progetto e alla normativa antisismica, riutilizzando, ove possibile, gli elementi lignei conservati e catalogati a seguito degli interventi di messa in sicurezza. Sono previsti anche interventi conservativi e di protezione delle superfici in cemento decorativo e a intonaco, nonché di tutti gli elementi lignei in opera.

La colorazione, che dovrà avvicinarsi il più possibile a quella originale, sarà scelta attraverso l’esecuzione di prove stratigrafiche. La nuova copertura sarà realizzata, sul modello di quella preesistente, in elementi di fibrocemento ecologico. La fine degli interventi è prevista per la primavera 2024. "Con il restauro dei solarium prende il via una serie di interventi che riguardano gli edifici identitari di Legnano, a dimostrazione dell’attenzione che questa amministrazione pone al patrimonio storico cittadino - ha spiegato l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi -. Ricordato che è appena partita la sistemazione della palazzina di via Venezia, dopo i solarium nel parco dell’ex Sanatorio sarà la volta dell’edificio di via dei Mille, ex sede della Provincia di Milano, della palazzina ex GIL di via Milano, del complesso liberty di via Pontida e dell’ex liceo di via Verri, tutti esempi di rigenerazione di immobili".