Evade più volte dai domiciliari. Finisce dietro le sbarre Un 27enne di Rivolta d'Adda è stato arrestato dopo essere stato sorpreso più volte fuori casa, nonostante gli arresti domiciliari. Aveva rubato biciclette e merce da un ufficio e un ristorante. Morso un carabiniere e fu visto in giro in bicicletta. Ora è in carcere.