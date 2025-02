Esercizi pubblici: è giro di vite anti mala-movida

Stretta sui locali pubblici, a Casalpusterlengo, per cercare di frenare il fenomeno della “mala movida” in città soprattutto durante i week-end. E con la primavera alle porte, il Comune ha voluto mettere nero su bianco alcuni provvedimenti restrittivi per evitare che la situazione possa ulteriormente degenerare. Ieri il sindaco Elia Delmiglio ha firmato, infatti, un’ordinanza con cui fissa alcuni “paletti” riservati agli esercizi pubblici, all’esterno dei quali si riversano ogni fine settimana centinaia di ragazzi: i bar potranno restare aperti fino al massimo alle due di notte nel fine settimana, solo però se c’è un servizio di sicurezza commisurato al numero di avventori. Senza security dovranno chiudere all’una. Inoltre, proprio dall’una di notte, gli esercizi pubblici potranno servire alcolici solo a persone sedute. Infine, dalle 22 e alle 6 del mattino vietati vendita e consumo per asporto di bevande alcoliche. "Regole che tengono conto degli episodi avvenuti nella nostra città - spiega Delmiglio - l’ordinanza è stata firmata dopo un confronto con le associazioni di categoria e gli esercenti che ringrazio per la collaborazione e la responsabilità". M.B.