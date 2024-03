Esce di strada e cappotta. Un giovane in ospedale

Un colpo di sonno e... un sacco di danni. Ieri mattina poco dopo le 6 un giovane di 21 anni di Pandino che era andato ad accompagnare la mamma al lavoro, mentre stava rientrando casa, in via Mercato, all’altezza della rotatoria all’altezza della quale si trovano la sede dell’Asst di Crema e la casa di comunità, ha accusato un colpo di sonno ed è uscito di strada, finendo sul marciapiede alla sua destra e travolgendo le transenne per una ventina di metri, fino in via Fondulo e fermandosi con la sua Opel Meriva su un fianco. Fortunatamente nessun passante stava transitando da quella parti. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Rossa di Crema. Volontari hanno controllato le condizioni del ragazzo, portandolo in ospedale dove è stato ricoverato con qualche contusione. Doppo essere stato medicato e stato dimesso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Crema per mettere in sicurezza l’auto e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi.

P.G.R.