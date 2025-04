Elezioni Rsu nell’Asst. Nell’ospedale Maggiore. Nursind primo sindacato

"Alle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria 2025, per l’Asst di Lodi, l’affluenza si è attestata al 59,7% degli aventi diritto". Lo fa sapere Dario Impiccichè, segretario territoriale del Nursind. "Questo dato testimonia l’elevato coinvolgimento del personale nella scelta dei propri rappresentanti sindacali – commenta –. Inoltre Nursind ha raddoppiato i consensi ed è diventato, nel presidio di Lodi, con 190 preferenze, il primo sindacato per voti. È invece terzo nel conteggio comprensivo di tutti i presidi del Lodigiano, con un distacco di 23 voti dal primo e 7 dal secondo. Siamo soddisfatti". Si è votato il 14-15-16 aprile nell’Asst di Lodi, Al primo posto si è classificata la Cisl con 248 voti e 6 seggi Rsu, al secondo la Fials (6 seggi) e al terzo Nursind. "Il nostro sindacato ha registrato una crescita senza precedenti, passando da 103 a 225 voti complessivi, con un incremento di oltre il 118% rispetto alla tornata del 2022 – ribadisce –. Un risultato storico, che conferma la fiducia crescente del personale infermieristico e sanitario ed è frutto di un lavoro costante, presenza reale nei reparti, ascolto, competenza e battaglie concrete per la dignità e i diritti degli infermieri. Continueremo a lavorare con impegno e trasparenza". P.A.