La Filarmonica celebra i 180 anni

La filarmonica castiglionese celebra i 180 anni. L’appuntamento è fissato per domenica 8 Giugno a Castiglione d’Adda quando, dalle 20.45, la Filarmonica e la Fanfara inizieranno la sfilata per le vie cittadine principali che le porterà nel cortile dell’oratorio San Luigi, per poi proseguire, alle 21.15 , all’interno della Sala Polivalente “San Giovanni Paolo II°“, con il concerto della Fanfara dei carabinieri e con le premiazioni dei musicisti della Filarmonica. "Siamo riusciti a regalarci per la nostra festa un bellissimo e straordinario momento musicale di altissimo livello, che vogliamo piacevolmente condividere con l’intera comunità castiglionese, con le autorità civili, militari e religiose e con tutti gli amici della Filarmonica che vorranno essere presenti", afferma il neo presidente Matteo Marconi. Mai, prima d’ora si è esibita in paese una banda militare. La fanfara, che vanta 200 anni di storia, è diretta dal maresciallo capo Andrea Bagnolo ed è formata da oltre trenta elementi, tutti provenienti dai principali conservatori di musica italiani. Pur mantenendo la denominazione “fanfara“, grazie all’innesto di tutte le famiglie di strumenti a fiato e delle percussioni, si è trasformata in un “orchestra di fiati“ e questo le ha permesso, negli anni, di proporre, nei concerti svolti sia in Italia che all’estero ( Germania, Spagna, Francia, Bulgaria, Austria, Svizzera, Cina e Canada) , un repertorio vastissimo che esplora ogni genere musicale, jazz e soul compresi. L’articolazione del concerto, che spazia tra vari generi musicali, cdarà la possibilità di apprezzare, oltre all’altissimo livello musicale, anche questa grande versatilità. Verranno proposti brani tratti da celebri colonne sonore, composizioni originali per orchestra di fiati e non mancheranno la celeberrima “fedelissima“ – marcia d’Ordinanza dell’Arma dei carabinieri e “Il canto degli Italiani“ – Inno Nazionale Italiano a chiudere la serata. P.A.