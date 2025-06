Mozioni bocciata. Il Pd: la maggioranza ormai è spaccata

Codogno (Lodi)Dopo la bocciatura, giovedì in Consiglio comunale, della mozione presentata da Azione, sui disservizi ferroviari volta a promuovere un tavolo inter-istituzionale, interviene il Partito Democratico. "Giovedì sera si è consumato un passaggio politico che chiarisce definitivamente gli equilibri interni alla maggioranza – commenta la consigliera Maria Cristina Baggi –. Dopo i segnali dei mesi scorsi, tra cui l’uscita di due consiglieri dalla lista civica legata all’ex assessore Giovannini, la sua estromissione e le dimissioni di Vittorio Riboldi, l’intervento di Forza Italia in aula ha evidenziato una crescente distanza tra dichiarazioni e azioni politiche. Il gruppo ha votato a favore di un emendamento senza reale impatto, per poi astenersi sul testo finale, generando perplessità tra i presenti. A rendere più acceso il dibattito è stato l’intervento del capogruppo Gianluca Azzali, che ha chiesto investimenti nel trasporto ferroviario, nonostante Forza Italia governi in Regione. La maggioranza appare ora più frammentata."