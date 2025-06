Villaggio in via Roma. Ci si può cimentare in discipline atipiche

A Guardamiglio e Valloria domenica di sport, scoperta e condivisione. Iniziato ieri, oggi l’evento “Sportivamente”, promosso dall’Asd Guardamiglio Smv, in collaborazione con l’assessorato comunale allo Sport e Tempo libero con il sostegno di Regione, Provincia, Sport e Salute spa e Coni, entra nel vivo. Il cuore dell’iniziativa sarà il centro sportivo comunale di via Roma 2, dove oggi, per tutta la giornata, sarà allestito un vero e proprio villaggio dello sport gratuito. Dalle 9 alle 18.30 si potranno provare numerose discipline, anche insolite, accompagnati da istruttori qualificati: arrampicata su parete da 7,5 metri, kayak in piscina, tiro con l’arco, padel, tennis, mountain bike, ginnastica artistica, pattini a rotelle e in linea, minicross, lotta olimpica, happyhorse, ginnastica dinamica militare, Arsan-surf e tanto altro. Ogni gruppo sportivo presente offrirà dimostrazioni e attività pratiche. "Sarà un’opportunità per fare scoprire nuove passioni a bambini e adulti – afferma il presidente dell’ASD Guardamiglio SMV, Salvatore Sestito –, in un contesto coinvolgente e accessibile a tutti". Conferma l’assessore Daniele Chiesa: "“Sportivamente” nasce dal desiderio di offrire un’occasione di crescita personale e aggregazione, attraverso lo sport. Abbiamo lavorato mesi, con un gruppo di volontari, per rendere questa manifestazione un momento davvero inclusivo per tutta la comunità". P.A.