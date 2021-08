Castiglione (Lodi), 4 agosto 2021 - Dopo qualche mese di tregua Castiglione torna a piangere una vittima del Covid, la prima del 2021. Questa volta la grave perdita riguarda l’amatissima edicolante di via Garibaldi Maddalena Amiti. La donna è scomparsa a 78 anni e ha lasciato un grandissimo vuoto in un paese che aveva la fortuna di usufruire del suo prezioso servizio (che ora porterà avanti la figlia Paola Dadda) da ben 22 anni. L’edicolante, che si è spenta lunedì dopo un lungo ricovero, un mese fa, per aver contratto il terribile virus, era stata ricoverata all’ospedale Maggiore di Lodi. Poi era stata trasferita al Policlinico San Matteo, nel reparto di terapia intensiva. Ma non ce l’ha fatta.

Oggi la comunità le darà l’ultimo saluto. Il paese, intanto, già seriamente lacerato dalle ferite del 2020, in cui erano morte 63 persone in più rispetto al 2019, dovrà fare i conti con l’ennesimo dispiacere. Si tratta infatti del primo epicentro Covid 2020 in cui il suono incessante delle sirene e i militari al confine della prima zona rossa, senza dimenticare i segni di vernice sulle case dei presunto untori, sono ancora vivi e dolorosi ricordi.