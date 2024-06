Doppio schianto in autostrada A1: traffico nel caos e feriti

Casalpusterlengo (Lodi), 13 giugno 2024 – Due incidenti quasi contemporanei a breve distanza, feriti e code di chilometri in autostrada. Il primo schianto è avvenuto alle 19.33 del 13 giugno 2024 al chilometro 35 dell’Autostrada del sole Milano-Napoli, in direzione sud, nel comune di Casalpusterlengo. Il soccorso sanitario ha mandato sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce rossa e l’elisoccorso, partito da Como. Presenti anche i vigili del fuoco. Sono rimaste coinvolte 4 persone, tra cui due uomini di 36 e 48 anni, un 59enne e un quarto passeggero. C’è coinvolto un mezzo pesante e la polizia stradale, intervenuta sia per gestire i rilievi di rito che la viabilità, finita nel caos, ora cercherà di capire eventuali responsabilità.

Il traffico, comunque, per via dei mezzi incidentati e di soccorso che occupavano la carreggiata, si è subito fermato, con 4 chilometri di coda ancora presenti, dal chilometro 28, poco prima delle 21. Un ferito è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Lodi. A qualche chilometro di distanza, il 31, della stessa autostrada, intorno alle 19.54, si è verificato un altro incidente. Anche in questo caso è stato segnalato un mezzo pesante coinvolto. I feriti sono due uomini di 50 e 60 anni, ma non sembrerebbero accusare traumi importanti.