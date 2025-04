Donato un defibrillatore a disposizione di tre scuole

Un defibrillatore donato all’Istituto d’istruzione superiore Codogno, che comprende il professionale Ambrosoli e la ragioneria Calamandrei oltre il Merli a Lodi. Ieri mattina, la delegazione del Rotary Club Codogno, composta dal presidente Luca Palmas e dal vice Domenico Cesarano, ha consegnato il macchinario salvavita nelle mani della dirigente scolastica Antonia Rizzi e del collaboratore Nicola Giacalone che ora, in questa prima fase in attesa che terminino i cantieri di ristrutturazione, sarà verosimilmente collocato nell’officina del plesso di viale Resistenza.

Presenti anche i rappresentanti del comitato codognese della Croce Rossa con la presidente Gina Fusari e di Celine Chereches, delegata della cooperazione internazionale per Cri, appena tornata dalla striscia di Gaza dove lavora con gli operatori di Medici Senza Frontiere. "Siamo molto grati di questo dono importantissimo – ha sottolineato Rizzi –. Grazie anche alla Croce Rossa che ha formato il personale, sia docente che Ata, perchè siano in grado di maneggiare questo strumento (diciassette persone in tutto)". Soddisfatto anche il presidente del Rotary. M.B.