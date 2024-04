Derubata della borsetta nel posteggio del market

Tornano in azione gli specialisti del raggiro nei parcheggi dei supermercati. Ieri verso le 11.30 i malviventi hanno colpito nella maxi area di fronte al centro commerciale Belpo’ di San Rocco al Porto. Una donna che aveva collocato la borsetta nell’abitacolo poco prima di riporre nell’auto la spesa è stata distratta da uno dei malviventi con monetine fatte cadere a terra per inganno. A quel punto è entrato in azione il complice che ha preso la borsa. La malcapitata non ha potuto fare altro che chiamare le forze dell’ordine.