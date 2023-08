Degrado al cimitero È raccolta di firme

Erbacce in diversi settori del cimitero di viale Manzoni a Codogno, scatta la protesta. Il sindacalista Gianfranco Bignamini ha promosso da ieri una raccolta di firme da presentare in Comune per chiedere che il camposanto torni "al pieno decoro e sicurezza". Il problema nel cimitero esiste e l’amministrazione ne ha consapevolezza. "La ditta che ha in appalto il verde cittadino e che si occupa anche del camposanto era in ferie ma la manutenzione ora riprenderà – dice l’assessore Severino Giovannini –. Per la gestione ordinaria d’altronde c’è solo un addetto e non si possono fare i miracoli". Il Comune, negli ultimi anni, al cimitero, ha sistemato i bagni, il passaggio protetto al primo campo e i manufatti storici. M.B.