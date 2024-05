A Lodi decolla “Cuore al centro”. Visite e controlli in piazza: "Prevenzione fondamentale"

Lodi – Visite cardiologiche gratuite, con controllo del colesterolo ed elettrocardiogramma; divulgazione sui servizi cardiologici offerti nel territorio lodigiano; informazioni sulla prevenzione per disturbi cardiaci. Tutto questo sarà proposto dalle 8.30 alle 15 di domenica in piazza Vittoria e verrà ripetuto domenica 12 maggio invece in piazza Cairoli a Codogno. Si tratta dell’iniziativa “Il Cuore al Centro“, organizzata da Asst Lodi con i Comuni di Lodi, Codogno e molte altre associazioni del territorio, sia medico-sanitarie che non.

"L’importanza di queste giornate è intercettare cronicità e situazioni che poi possono peggiorare. Da sempre la prevenzione per noi è il tema più importante" ha spiegato ieri in conferenza Guido Grignaffini, direttore generale dell’Asst. "Come amministrazione – ha aggiunto il sindaco di Lodi Andrea Furegato – da tempo abbiamo deciso di concentrarci sulla salute, tutto quello che si farà in piazza è possibile solo grazie al lavoro di rete tra i vari enti del territorio".

Il dottor Pietro Mazzarotto, direttore della struttura complessa di Cardiologia di Lodi e promotore dell’iniziativa, ha specificato: "Come Cardiologia ci siamo resi conto di quanto sia importante che i cittadini sappiano come funziona e cosa fa la struttura sanitaria. In piazza lo si vuole raccontare, comunicando direttamente con le persone". Domenica sarà allestita una struttura in piazza, qui saranno proiettati video sulla prevenzione e alcuni cardiologi, insieme a volontari della Croce Rossa, misureranno pressione, colesterolo e sottoporranno questionari a chiunque verrà. In base ai primi risultati si farà anche un elettrocardiogramma, indicando poi alla persona come comportarsi per fare eventuali ulteriori analisi.