Lodi, infrastrutture agricole devastate dal maltempo: richiesto lo stato di calamità

Lodi, 9 luglio 202 - Maltempo di maggio 2024 con 1,7 milioni di danni solo in provincia di Lodi , “richiesto lo stato di calamità”. Lo annuncia, riferendosi al Lodigiano, ma anche al sud Milano, la consigliera regionale di Codogno Patrizia Baffi, in forze a Fratelli d’Italia.

Alcuni danni procurati dal maltempo dei mesi scorsi (archivio)

“La richiesta da parte di Regione Lombardia dello stato di calamità per i danni causati alle infrastrutture agricole nel Lodigiano dal maltempo di metà maggio è una buona notizia ed è frutto dell’impegno dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, che dimostra, come sempre, attenzione concreta per il nostro territorio - prosegue Baffi -. Secondo le stime, si parla di 1,7 milioni di danni solo in provincia di Lodi e vista l’eccezionalità del maltempo, ricorrono le condizioni per richiedere al Ministero il decreto di dichiarazione del carattere di eccezionalità dell’evento, propedeutico al risarcimento dei danni segnalati agli uffici regionali”.

Piogge intense, infatti, il 15 e 16 maggio hanno letteralmente devastato capannoni e infrastrutture di attività agricole. Danni che hanno interessato la provincia di Lodi e parte di territorio della Città metropolitana di Milano. Da qui la richiesta dello stato di calamità approvata in Giunta regionale su proposta dell’assessore Beduschi.

“È fondamentale che le Istituzioni regionali, come in questo caso, dimostrino vicinanza concreta agli Operatori del comparto agricolo - continua Baffi - e l'iniziativa di Regione Lombardia a tal proposito è assolutamente puntuale, in favore di un territorio come il Lodigiano che deve vedere tutelata con ogni mezzo la propria vocazione agricola. Da parte mia, sono stata fin da subito in contatto con diverse Aziende agricole, proprio per cercare di ricevere riscontri rispetto ai danni causati dalle ondate di maltempo".

I Comuni della provincia di Lodi in cui sono stati segnalati e rilevati i danni per il maltempo sono: Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casalpusterlengo, Castelnuovo Bocca d’Adda, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Fombio, Livraga, Lodi, Lodivecchio, Maleo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, San Martino in strada, Senna Lodigiana, Somaglia, Tavazzano con Villavesco, Villanova del Sillaro.

Poi l’auspicio della consigliera: “Condivido anche la riflessione in merito all’esigenza di una rivisitazione complessiva del sistema assicurativo a tutela delle colture, in un contesto in cui, eventi climatici di questo tipo, sono sempre più frequenti. In questo senso, sono certa che l’interlocuzione con il Governo e con il Ministro Lollobrigida sarà costruttiva ed efficace, sempre a tutela dei nostri agricoltori”.