Dall’illuminazione ai vapori di sodio ai nuovi lampioni a led

MALEO (Lodi)

L’illuminazione "sarà più performante e meno dispendiosa". Partirà a breve la riqualificazione di tutti i lampioni di Maleo. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, è stato avviato l’appalto che porterà all’affidamento dei lavori. Poi saranno avviati i cantieri. Tutto è partito con la delibera della Giunta regionale 4.606 del 26 aprile 2021, che ha approvato l’iniziativa “Bando Illumina - Contributi per l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica“.

Obiettivo, incentivare gli interventi per arrivare a un miglioramento delle prestazioni illuminotecniche quanto a rendimento energetico, sicurezza della circolazione e degli impianti, contenimento dell’inquinamento luminoso. La misura era destinata a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti per la riqualificazione degli impianti di proprietà.

Maleo ha richiesto il contributo e il progetto definitivo dell’intervento di adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune è stato redatto dalla ditta P.I. Eros Pala con studio a Pagazzano (Bg) per una spesa complessiva di poco meno di un milione. La Regione ha assegnato al Comune 889.153,68 euro e quindi sono stati impegnati 98.934,84 di fondi comunali di bilancio derivanti da accensione di mutuo. Infine è stato dato incarico al funzionario responsabile di indire la procedura di appalto per l’affidamento dei lavori.

"Ringrazio la Regione che ci consente di riqualificare l’impianto di illuminazione pubblica con una piccola rata di un mutuo ventennale, 7.500 euro, mentre il solo passaggio dalle lampade ai vapori di sodio dovrebbe garantire un risparmio annuo ben maggiore, stimato in almeno 20mila euro – commenta Francesco Bergamaschi, presidente del Consiglio comunale malerino – Speriamo in una procedura di affidamento ed esecuzione senza intoppi, per apprezzare presto una nuova illuminazione completamente a led. L’illuminazione attuale ai vapori di sodio ci accompagna ormai dal 2009, quando vennero superate le lampade ai vapori di mercurio".