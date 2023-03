Dall’ambiente all’accoglienza Tre progetti

Sono tre i progetti lodigiani sostenuti dai Fondi Emblematici di Fondazione Cariplo con 376mila euro, tramite Fondazione Comunitaria. Il primo, premiato con 150mila euro, è “Casa San Giacomo, Casa per tutti“ della Fondazione Caritas Lodigiana e prevede messa a norma e ristrutturazione del pianoterra della sede storica Caritas in via San Giacomo. La struttura ospita la Casa d’accoglienza femminile San Giacomo, unica per donne sole adulte a libero accesso in provincia, e il Centro San Bassiano, guardaroba per persone senza fissa dimora.

Il secondo progetto è “La Resilienza del Ramo: Villa Premoli luogo di socialità della comunità lodigiana“, che prevede la sistemazione delle strutture di Villa Premoli di Massalengo per trasformare il complesso da luogo di memoria a spazio per la promozione di un nuovo equilibrio tra uomo e natura grazie a 114mila euro. “La via della cicogna bianca“ è il terzo progetto destinatario dei fondi. Nasce per valorizzare l’aspetto storico, culturale e ambientale del territorio dov’è presente una delle più numerose colonie nidificanti di Cicogna Bianca della regione. Con 112mila euro sarà attivato un percorso di mobilità dolce ad anello che sfrutti la percorribilità su acqua lungo l’Adda da Lodi a Castelgerundo e su terra lungo il percorso ciclabile “Adda“.

"Le comunità del nostro territorio, che noi sosteniamo, hanno una capacità creativa in grado di leggere i bisogni e generare in modo diffuso opportunità di crescita per le persone e per la società", sottolinea Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo. P.A.