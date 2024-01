Dalla Svizzera fino al Po. I percorsi naturalistici

Sono tre i progetti più recenti del Parco Adda Sud: il percorso naturalistico Zelo Buon Persico-Merlino, inaugurato nel 2022; il percorso naturalistico Lodi-Abbadia-Cerreto; l’applicazione interattiva per i visitatori del territorio. Il nuovo percorso naturalistico Zelo-Marlino sembra essere stato gradito dai turisti. Parte dalla località Adda Lido di Merlino e arriva al ponte roggia Calandrone di Zelo Buon Persico. La località Adda Lido si collega con la ciclopedonale per Comazzo-Lavagna e con la ciclopedonale per Merlino. Dal ponte Adda l’ex Paullese si collega con la ciclopedonale per Zelo e i percorsi in sponda sinistra dell’Adda (Lodi-Rivolta). Invece il percorso naturalistico Lodi-Abbadia-Cerreto vuole integrare la ciclovia Brezza, lungo l’Adda, dalla Svizzera al fiume Po. I lavori sono stati consegnati. Infine l’applicazione interattiva del Parco Adda Sud vuole assistere i turisti sul territorio geolocalizzandoli, per rappresentare le adiacenti emergenze ambientali e culturali, nonché i servizi presenti come ristoranti, alberghi e altro.

P.A.