Dalla scuola al mondo del lavoro. Il Maffeo Vegio sale sul podio

Il liceo Maffeo Vegio di Lodi è arrivato quarto tra le scuole vincitrici del Concorso del Goethe-Institut, Piazza Affari Tedesco, giunto alla sua dodicesima edizione. L’iniziativa è stata pensata per creare un collegamento tra scuola e mondo del lavoro, favorire lo spirito creativo degli studenti e agevolare il loro orientamento professionale. A vincere il primo premio è stata la 4B dell’IIS Cristoforo Colombo di Adria (Rovigo). L’idea vincitrice si chiama Triathlonweg ed è un’escursione a tappe, destinata ai turisti tedeschi che vogliono coniugare la passione dello sport con le gite nella natura. Al secondo posto la 4C dell’IIS Lombardi di Airola (Benevento), che insieme all’azienda partner Viteliu Srl, ha ideato una borsetta per il sellino della bicicletta che, all’occorrenza, si può staccare dalla bici e trasformare in un’elegante e pratica tracolla. Al terzo posto la classe 4G del liceo Maffeo Vegio di Lodi, coordinata dalle professoresse Annalisa Chiozzi e Katharina Dittmann. L’azienda partner selezionata dalla scuola è la Cosmosol Srl di Mulazzano, attiva nella produzione di prodotti cosmetici e sanitari. I processi produttivi sono testati dal punto di vista della sicurezza del prodotto e della sua sostenibilità ambientale.

Il prodotto ideato in tandem è il Sommertropfen, letteralmente gocce d’estate, uno spray rinfrescante e lenitivo all’acqua termale che contiene anche la protezione solare fattore 50, rendendolo così un prodotto due in uno. Sommertropfen è stato ideato in due formati, uno da 300 ml e uno da 50 ml, e in 5 diverse profumazioni fresche ed estive: cocco, papaia, lampone, anguria e mango. Per promuovere lo spray, la 4G ha ideato lo slogan Deine Haut verdient immer das Beste, la tua pelle merita il meglio, e ha girato uno spot video in lingua tedesca. Il Maffeo Vegio ha vinto 100 euro, due tirocini, di una settimana ciascuno, nella sede di Bosch Milano, un incontro motivazionale con un campione dello sport. P.A.