Da Bpm 300 milioni al gruppo Zucchetti

Banco Bpm ha perfezionato un accordo di finanziamento da 300 milioni di euro a favore di Zucchetti, la prima software house italiana, leader nella fornitura di soluzioni software per professionisti e aziende. Il finanziamento, della durata di sei anni, sarà finalizzato a sostenere gli ambiziosi piani di investimento del gruppo. Negli ultimi 10 anni, infatti, la software house con sede a Lodi si è contraddistinta per aver completato oltre 200 acquisizioni in società del settore IT (Information Technology). Zucchetti è oggi presente con sedi dirette in 15 Paesi. "Oggi più che mai stiamo investendo per avere un’ampia offerta che garantisca un vantaggio competitivo ai clienti che utilizzano le nostre soluzioni. Questo finanziamento ci permetterà di accelerare il nostro percorso di crescita e innovazione" dice il presidente Alessandro Zucchetti. La Zucchetti ha chiuso il 2024 con 1,25 miliardi di ricavi software e dà lavoro a 9.500 persone (8mila in Italia).