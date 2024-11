Cure palliative: in crescita i pazienti ricoverati e seguiti

Per la Giornata Nazionale delle Cure Palliative, domani, Asst Lodi ha organizzato il convegno “C’è vita in Hospice“. Sarà alle 17 nella Sala Rivolta del Teatro alle Vigne di Lodi. Si parlerà anche dell’Hospice di Casalpusterlengo. "Spesso quando un paziente arriva in hospice, si dice che non c’è più nulla da fare. Invece in hospice c’è tantissimo da fare. Se non per la malattia, ma per il miglioramento della qualità della vita del malato e la presa in carico degli aspetti emozionali, spirituali, sociali e personali alla malattia" chiarisce Benedetta Franchi, direttore facente funzione della struttura. L’hospice ha 12 posti letto e nel 2023 ha ricoverato 275 pazienti, mentre quest’anno la previsione è che saranno oltre 300. La struttura di Cure Palliative, inoltre, nel 2023 ha assistito a domicilio 409 persone, quest’anno oltrepasseranno i 470. Sono seguiti da tre équipe che partono ogni mattina per il domicilio dei malati da Casalpusterlengo, Lodi e Sant’Angelo. E poi c’è l’attività ambulatoriale al Maggiore di Lodi e nel Presidio di Casalpusterlengo (più di 620 visite all’anno ad oltre 230 pazienti).