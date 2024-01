Crespiatica, incidente tra auto e camion sulla Statale 235: un ferito

Crespiatica, 11 gennaio 2024 - Rovinoso incidente, in serata. La richiesta di aiuto ai soccorritori è arrivata precisamente dalla strada statale 235, tra Corte Palasio e la località Tormo di Crespiatica.

I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autopompa e l’autogrù e per prima cosa hanno dovuto liberare il conducente della vettura. Veicolo finito di traverso, lungo la carreggiata, col retro addosso alla barriera stradale metallica e la parte frontale contro la cabina di un camion Daf Xf. Mezzo pesante distrutto all’altezza del paraurti e del motore.

L’uomo sull’auto è purtroppo rimasto incastrato in auto ed è stato quindi estratto dal 115 e affidato al soccorso sanitario per le cure del caso. La centrale unica del 118 ha inviato a Crespiatica l’automedica e due ambulanze della Croce rossa di Lodi.

Il conducente del mezzo pesante non si è invece ferito in modo grave, mentre all’automobilista è stato assegnato un codice di rientro in ospedale di media gravità. Accusava traumi diffusi. Non correrebbe per fortuna pericolo di vita. I coinvolti hanno 43 e 44 anni. Per consentire l’intervento dei soccorritori, le forze dell’ordine hanno chiuso momentaneamente la tratta.