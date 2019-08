Orio Litta (Lodi), 15 agosto 2019 - Quattro persone sono state individuate e denunciate a piede libero dai carabinieri della stazione di Orio Litta per violenza privata in concorso. E’ la svolta di un indagine iniziata a maggio quando ignoti avevano costretto un 19enne di Orio Litta, incutendogli timore, a salire sulla loro auto. Volevano che il giovane gli indicasse la casa in cui abitava un altro ragazzo del paese che avrebbe avuto un debito di droga. E adesso i militari hanno indagato quattro ventenni e diciottenni residenti a Lodi Vecchio, Tavazzano e Massalengo che dovranno quindi difendersi per l’accaduto davanti al giudice. Uno degli interessati, che all’epoca dei fatti era minorenne, risponderà anche per possesso di droga ai fini dello spaccio. Avrebbe ceduto mariujana a uno degli altri indagati.

