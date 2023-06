Lodi, la Corte d’appello assolve l’ex sindaco Simone Uggetti dall’accusa di turbativa d’asta

Lodi – La terza sezione penale della corte d'appello di Milano ha assolto l'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, dall'accusa di turbativa d'asta in un bando per la gestione delle piscine estive. Insieme a lui sono stati assolti anche i due coimputati, l'avvocato Cristiano Marini e il vicesegretario del Comune di Lodi, Giuseppe Demur.

A entrambi Uggetti si è stretto in un abbraccio commosso, subito dopo la lettura della sentenza. I tre sono stati ritenuti dalla corte "non punibili" per la "particolare tenuità del fatto" (art. 131 bis del codice penale). Una decisione nel merito che non potrà essere impugnata dal pg Massimo Gaballo.