Lodi, 25 febbraio 2020 - E' di Codogno, nel Lodigiano, la donna trovata positiva al Coronavirus, ieri sera, nel comune di Dimaro Folgarida in Trentino. La turista era arrivata venerdì e ha comunicato alle autorità locali che veniva uno dei Comuni lombardi compresi nella 'zona rossa'. La donna aveva sintomi lievi: l'Azienda sanitaria provinciale ha quindi seguito il protocollo, così la paziente è stata visitata quindi sottoposta a tampone nella giornata di lunedì, che ha dato esito positivo.

La donna, assieme al marito ed al figlio, è quindi rientrata in Lombardia con la propria auto, scortata da un ambulanza. "Il messaggio che diamo è che al momento in Trentino non risultano casi di contagio. L'allerta è forte ma tutte le attività, anche turistiche ed economiche, si stanno svolgendo regolarmente, quindi non c'è nessun motivo di preoccupazione", ha detto il governatore trentino, Maurizio Fugatti.