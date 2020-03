Massalengo, 20 marzo 2020 - Due feste “abusive” a Massalengo, il sindaco chiama i carabinieri e scattano denunce. Guai, per non aver rispettato il decreto ministeriale dovuto all’emergenza sanitaria, per diversi cittadini di Massalengo. Il sindaco Severino Serafini, che da settimane è in prima linea nel tentativo di aiutare il più possibile la comunità a limitare i danni della pandemia, questa volta è passato alle vie di fatto. Ha letteralmente bloccato due aggregazioni domestiche allertando le forze dell’ordine.

In particolare i carabinieri di Borghetto sono intervenuti in un appartamento, occupato da due fratelli minorenni, riuniti con gli amici a pranzare e ballare con musica ad alto volume. Invece tre moldavi, due uomini di 54 e 44 anni, più una 50enne, sono stati sorpresi in un appartamento, in uso ad un loro connazionale, mentre pranzavano, ballavano e cantavano a squarciagola.