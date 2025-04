Controllo di vicinato, altri due gruppi

Saliranno presto a dieci i gruppi di controllo di vicinato a Casalpusterlengo. Infatti, l’assessore Sandro Caraffini ha ribadito che quelli in via Adda e in via Aldo Moro sono in fase di definizione in queste settimane. Al momento i gruppi in città sono otto: due nel rione Ducatona-Cappuccini, uno in zona parco Puecher, uno in zona San Bernardino, due a Zorlesco, uno a Vittadone ed uno in via Gramsci, nato da poco. "Incontriamo periodicamente i referenti e ci sarà una riunione a breve, mentre gi stessi referenti stanno pensando di farsi promotori della sensibilizzazione tra la popolazione per coinvolgere altri cittadini" spiega Caraffini.

Un altro strumento per la sicurezza è la videosorveglianza comunale che dispone al momento di 68 telecamere. "Abbiamo però impegnato ulteriori 10mila euro per ottimizzare l’infrastruttura – aggiunge l’assessore –. Adesso serve soprattutto innalzare alcune antenne e selezionare bande di frequenza per migliorare le comunicazioni mentre ulteriori 4 telecamere stanno per essere installate all’incrocio delle vie Gramsci, via Garibaldi, via Cavour". Chiesti fondi per nuove fototrappole.