Lodi, controlli delle forze dell’ordine: novanta denunciati e dieci lavoratori irregolari in 22 giorni

Lodi, 24 dicembre 2024 – Controlli nel Lodigiano, 90 denunciati in 22 giorni di dicembre 2024. Scoperti 10 lavoratori in nero in due posti di lavoro. Mese intenso per le forze dell'ordine lodigiane che, anche durante le feste, non intendono abbassare la guardia. Con controlli mirati anche sugli spettacoli pirotecnici.

Il coordinamento delle forze di polizia, diretto dalla Prefettura di Lodi, ha esaminato i risultati dei servizi di prevenzione e controllo che hanno interessato l'intero territorio provinciale, nel periodo dal 1° al 22 dicembre 2024.

Sono stati disposti dal Prefetto Enrico Roccatagliata nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo è aumentare la sicurezza e garantire prevenzione, con particolare attenzione ai luoghi più affollati per movida e shopping, centri urbani e zone a maggior rischio di degrado, tra cui stazioni ferroviarie, quartieri periferici etc.

Sono state identificate 4861 persone, di cui 90 denunciate per reati vari e 12 arrestate. Verifiche anche su 1765 veicoli. In questo contesto sono state denunciate due persone all'Autorità Giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti e ci sono stati 3 segnalati al Prefetto quali assuntori di droga. Sul fronte sicurezza stradale, sono state verbalizzate 933 sanzioni, con 227 controlli per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Intanto la Guardia di Finanza ha eseguito 95 controlli in materia fiscale, relativamente all'emissione degli scontrini. Sono stati invece 28 i controlli sul trasporto delle merci sottoposte ad accise ed imposte di consumo. E per l'azione di contrasto al lavoro nero, sono state

effettuate 2 verifiche, scoprendo 10 lavoratori irregolari o totalmente in nero. Sono quindi finiti nei guai i loro 4 datori di lavoro. Paola Arensi