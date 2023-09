Condannato e ricercato. Scovato in un comune del Basso Lodigiano La Polizia di Lodi ha arrestato C.E., 63enne residente in Calabria, per scontare 8 anni di reclusione per associazione a traffico di stupefacenti tra Sicilia, Calabria e Lombardia. Lo hanno trovato mentre cercava di fuggire con l'auto carica di bagagli.