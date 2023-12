Comune e Croce rossa hanno distribuito aiuti ai residenti in difficoltà

Colletta solidale a Zelo, sono state aiutate 15 famiglie e l’esperienza si ripeterà con cadenza mensile. L’iniziativa ha voluto essere un piccolo aiuto, in vista delle feste natalizie, ai cittadini che vivono situazioni di difficoltà. È stata promossa dalla Croce rossa e dal Comune il 9 dicembre: hanno distribuito pacchi con generi alimentari e prodotti per la cura e l’igiene personale a 15 residenti, individuati dai Servizi sociali comunali. La raccolta dei beni era stata effettuata dai volontari il 6 novembre, in un supermercato all’angolo tra l’ex statale Paullese e via Dante. I beneficiari, contattate singolarmente dall’ufficio Politiche sociali, si sono presentate sabato, su appuntamento, nella sede della Croce rossa, in via Roma, per ritirare il proprio pacco. Sono stati inventariati 139 chili di pasta, 33 chili di riso, 31 litri olio, 74 di latte, quasi 270 confezioni di legumi, pelati e tonno, 80 confezioni di prodotti per la colazione e caffè, 41 flaconi di sapone e shampoo. "Sappiamo quanto le feste natalizie siano un momento dell’anno sentito, importante e delicato per chi si trova in condizioni di fragilità – spiega il vicesindaco Daniela Brocchieri -, perciò abbiamo voluto condividerle, con un piccolo segno di vicinanza. Un grazie anche ai volontari. Vorremmo rendere la colletta un appuntamento a cadenza mensile". Paola Arensi