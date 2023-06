Community Truck della Cooperativa Sociale L'Officina di Codogno per Diffondere Prodotti dell'Agricoltura Sociale a Lodi

Inaugurato negli spazi di Sanfereorto a Lodi il Community Truck della cooperativa sociale L’Officina di Codogno. Servirà a diffondere i prodotti dell’agricoltura sociale ma anche come “antenna“ nell’ambito del progetto promosso dalla Fondazione Comunitaria di Lodi “Agriculture Sociali 3.0“. Il progetto prevede un punto vendita itinerante per i prodotti dell’agricoltura sociale lodigiana ma anche uno spazio d’incontro per presentare bisogni e richieste e capire come trovare risposte.

A crearlo è stata la Cooperativa sociale L’Officina di Codogno, che impiega ragazzi autistici e che negli anni ha sviluppato un marchio di qualità per conserve e marmellate. Uno spazio noto come “L’Orto di Tutti“. "Proprio nel corso di questa esperienza i responsabili dell’Officina, Paola Pozzo e Marco Notari, si sono resi conto che nel Lodigiano, territorio esteso che conta comuni anche di dimensioni ridotte, per qualcuno era difficile accedere ai prodotti a chilometro zero e dell’agricoltura sociale – spiega Fondazione Comunitaria presieduta da Mauro Parazzi – Per tale ragione si è pensato di attrezzare un mezzo agile e a basso impatto ambientale che portasse questi articoli a coloro che non si potevano muovere".

Il progetto Community Truck è stato realizzato per effettuare consegne a domicilio della spesa prenotata al punto vendita di Codogno e per raggiungere comuni lontani dove mancano i negozi di vicinato, attraverso una vendita calendarizzata". L’Officina è già stata contattata dai Comuni di Brembio, Senna Lodigiana e Caselle Landi per avviare l’esperienza.

P.A.