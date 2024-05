Commedie sul palco e percorsi in jeep. Le terapie complementari prendono piede

All’istituto di riabilitazione psichiatrica Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro non solo medicine, "ma teatro e terapia in jeep". Stanno dando sempre più buoni risultati le terapie complementari. Ora il laboratorio teatrale dell’istituto ha presentato “Oltre lo specchio, Alice in un mondo bizzarro“. "Io e i miei colleghi – spiega l’educatrice Emanuela Scandelli – organizziamo spesso spettacoli per inserire i pazienti sul territorio. Il copione di questa rassegna teatrale, proposta a Lodi e San Colombano nei giorni scorsi, con due spettacoli, è stato scritto tutto proprio dai nostri ospiti. Ognuno di loro ha scritto una parte e l’ha rappresentata".

Scandelli aggiunge: "Vorrei ringraziare l’associazione nazionale Stop&go di San Colombano al Lambro (Club associazione sportiva italiana settore fuori strada), che a maggio è tornata a far divertire i degenti. Si trattava della seconda edizione della “4x4 therapy“: i pazienti sono letteralmente impazziti di felicità, impazienti, davanti al cancello di ingresso delle piste, realizzate dai volontari, dietro l’istituto e dove hanno potuto farsi accompagnare, come passeggeri, in jeep, tra salti e curve avventurose e ovviamente nel rispetto della sicurezza". Erano presenti 45 fuoristrada 4 per 4. Non mancavano il patrocinio di Asi Settore Fuoristrada e un’area ristoro.

Durante gli ultimi mesi il Fatebenefratelli ha concesso ai volontari il campo in cui sono state realizzate le piste. Loro lo hanno utilizzato per divertirsi su una seconda pista, meno soft rispetto a quella usata per gli ospiti del Centro, dove vanno solo i soci, perché più tosta e c’è possibilità che l’auto si ribalti.

Paola Arensi