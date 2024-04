Comando Carabinieri. Il generale Micale ospite d’eccezione

Mattinata lodigiana, ieri, per il Generale di Corpo d’Armata Gino Micale, comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo” di Milano. Ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lodi, il Colonnello Alberto Cicognani, il Generale Gino Micale, che si appresta a lasciare il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri, ha voluto salutare i carabinieri del Comando Provinciale di Lodi incontrando tutti gli Ufficiali ed i Comandanti di Stazione, nonché una rappresentanza dei carabinieri che prestano servizio in provincia. Nel ringraziare tutto il personale per il servizio svolto sul territorio, il Generale ha voluto ricordare l’importante operato quotidiano di ogni singolo carabiniere nel mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica e l’importanza di essere vicino alla popolazione per rispondere ai loro bisogni di sicurezza. Un ricordo commosso è andato anche ai due carabinieri che, nel corso del fine settimana in provincia di Salerno, sono deceduti a seguito di un incidente stradale proprio mentre espletavano il loro servizio a tutela della popolazione.