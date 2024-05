Colpita da un’automobile impegnata in manovra. Ciclista di ottantatré anni finisce in ospedale

Auto contro bicicletta, ferita una pensionata. Paura, per una 83enne residente a Montanaso Lombardo, alle 15.40 di ieri. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, che l’ha purtroppo coinvolta, facendola finire all’ospedale di Lodi con presunte fratture, sembra che il conducente di un’auto in svolta in via Garibaldi, residente a Lodi, fosse intento a entrare nel parcheggio davanti al comando dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano e non l’abbia vista arrivare a bordo della propria bicicletta. La donna, in quel momento, cercava di uscire dall’area di sosta, quando c’è stato l’urto col veicolo. La dinamica resta al vaglio degli agenti, usciti subito dall’ufficio per soccorrere la malcapitata ed eseguire i rilievi di rito. All’uomo è stata ritirata la patente di guida. La 83enne è stata accompagnata in ambulanza al Pronto soccorso per le cure con un codice di media gravità.