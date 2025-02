Codogno, nuovi segnali e telecamere: “Furbetti in aumento”

Codogno (Lodi) – Sparisce il semaforo, ormai guasto, e compare l’insegna con il messaggio luminoso per segnalare agli automobilisti l’ingresso della zona a traffico limitato (Ztl) in pieno centro storico. In via Roma da ieri, con la posa finale delle nuove telecamere, è stato completato il lavoro di ammodernamento del varco d’accesso al cuore della città. Nuova segnaletica e, si spera, indicazioni più chiare per chi ha in mano il volante visto che i furbetti che violano la ztl sono sempre più numerosi. Secondo i dati del comando di polizia locale, sono oltre 150 gli automobilisti che vengono sanzionati perché attraversano il tratto di via Roma durante gli orari dello stop alle auto.

D’altronde, non esiste una telecamera con lettura targhe. Così, per i furfetti è ormai diventata un’abitudine quella di attraversare abusivamente il centro storico, utilizzando la scorciatoia non consentita della Ztl all’incrocio con via Verdi nella giornata di domenica. Nel 2024, comunque, l’attività degli agenti del comando di via Pietrasanta mette in luce un aumento considerevole delle violazioni al codice della strada: 5.260 l’anno scorso contro le 4.722 del 2023. Spiccano diversi comportamenti non consentiti, come l’occupazione di stalli per invalidi (60 multe) e dei parcheggi Rosa (65), mentre sono 45 i verbali totali nei confronti di chi non ha messo la cintura di sicurezza o telefonava durante la guida.

Più di 300 le sanzioni, invece, per le soste irregolari su intersezioni, in corrispondenza delle strisce bianche e dei marciapiedi, e per divieto di sosta. La polizia locale, nel 2024, ha effettuato i rilievi su 105 incidenti stradali e ha elevato 80 multe per violazioni amministrative relative all’abbandono dei rifiuti e altri regolamenti comunali. Nel corso di quest’anno, il personale del comando sarà formato per l’utilizzo del defibrillatore. Il nuovo strumento in dotazione è stato acquistato grazie a un finanziamento regionale e a breve sarà collocato all’interno delle automobili del corpo, che vengono utilizzate per il pattugliamento del territorio.